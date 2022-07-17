В США ответили, смогли бы они противодействовать таким же интенсивным ракетным обстрелам, как в Украине

Агрессия рф против Украины дала американцам повод для анализа своих собственных способностей противодействовать такому вторжению.

Американский авторитетный аналитический Центр стратегических и международных исследований CSIS выпустил крайне подробный отчет относительно вопроса, способны ли силы США противодействовать интенсивному применению врагом крылатых ракет.

Об этом пишет Defense Express.

За пределы отчета был вынесен вопрос уничтожения самых пусковых этого оружия, являющегося основным средством защиты США от этой угрозы, а проанализировано только состояние самой обороны от крылатых ракет. И их вывод крайне неутешителен: противоракетная оборона США, создание которой стоило миллиарды долларов, против крылатых ракет не сработает.

В то время, когда огромные силы пошли на создание системы обороны от баллистических ракет, более простые крылатые ракеты представляют собой не меньшую угрозу.

Так, при запуске их с подлодок они представляют опасность для восточного побережья США даже на расстоянии 2000 км от побережья.

Все силы США во время Холодной войны фактически направили на формирование NORAD — совместного с Канадой проекта размещения радиолокационных систем на севере континента. В то же время система CONAD – континентальной противовоздушной обороны была закрыта в 1975 году.

Но и система NORAD имеет критические проблемы, поэтому радарные посты специализированы на выявлении высотных и средневысотных целей и имеют более низкую эффективность против низковысотных малозаметных целей.

А их стационарное размещение хорошо известно противнику и позволяет найти пробелы в их радиолокационном поле для инфильтрации крылатых ракет. При увеличении дальности полета крылатой ракеты до 4,5 тысяч км они из условного пускового района на севере уже достают до южных штатов США.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание аналитики, – это возложение США в вопросе противовоздушной обороны в основном на истребительную авиацию. Но их использование завязано на скорость реакции, состоящей из обнаружения крылатой ракеты, подготовки очередных самолетов к взлету, которое в любом случае занимает время, а также времени, необходимое истребителю для перехвата цели и уничтожения.

К тому же это требует стабильного отслеживания вражеской ракеты, то есть существования плотного радиолокационного поля обзора значительных территорий США. Использование для этого самолетов AWACS в режиме 24/7 для мониторинга по всем направлениям просто экономически нецелесообразно.

В то же время, развернуть полноценную оборону США от крылатых ракет вполне реалистичная и посильная для Пентагона задача. Основными направлениями, которые предложил CSIS являются:

интеграция всех радаров обзора воздушной обстановки и метеорадаров, тоже способных видеть воздушные цели, в единую систему обмена информацией;

обновление системы загоризонтного обнаружения по принципу системы Jindalee Operational Radar Network, которую развертывает Австралия, в возможности которой заложено и обнаружение малозаметных низковысотных целей;

простые и массовые пассивные акустические сенсоры, устанавливаемые на уже существующие мачты от телебашен и мобильной связи;

общая интеграция всех систем обнаружения в общую цифровую систему с многоуровневым автоматизированным, за счет машинного обучения, обнаружением, идентификации, сопровождения и распределения целей для минимизации фактора человеческой ошибки.

Стоимость создания такой системы оценена в 14,87 млрд. долларов, а 20-летняя эксплуатация в 17,79 млрд. долларов. И она касается только создания системы осмотра, а не средств уничтожения.

Напомним, что в рф стремительно растет число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.