В правительстве Болгарии заявляют, что российская федерация за распространения пропаганды в стране платит известным деятелям около 2 тысяч евро ежемесячно.
Об этом сообщает издание Euractiv.
Представитель болгарского правительства Лена Бориславова заявила, что россия подкупает политиков, журналистов, аналитиков и других лиц, которые связаны с государственными СМИ, чтобы они формировали общественное мнение, исходя из интересов рф, в частности поддерживали действия президента россии владимира путина в Украине.
По ее словам, некоторые общественные деятели давно привыкли вводить в заблуждение публику и играть с ложными представлениями и страхами.
Ранее редакция Курсора сообщала, что средства массовой информации российской федерации начали распространять новый нарратив о массовых потерях в Вооруженных силах Украины. Таким образом, россияне, вероятно, отвлекают внимание общества от собственных потерь и неудач армии рф на фронте.
Кроме того, наш сайт писал, что российские власти и пропагандисты с первых дней войны пытаются популяризировать фейки о якобы нацистах в Украине. Это помогло бы россии оправдать не только боевые действия в соседней стране, но и полную смену выбранной украинцами власти.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!