Стало известно, сколько кремль платит известным деятелям за пропаганду

13:27, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Спецслужбы Болгарии выяснили, что россия* подкупает общественных деятелей, журналистов и политиков для распространения пропаганды.

В правительстве Болгарии заявляют, что российская федерация за распространения пропаганды в стране платит известным деятелям около 2 тысяч евро ежемесячно.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Представитель болгарского правительства Лена Бориславова заявила, что россия подкупает политиков, журналистов, аналитиков и других лиц, которые связаны с государственными СМИ, чтобы они формировали общественное мнение, исходя из интересов рф, в частности поддерживали действия президента россии владимира путина в Украине.

По ее словам, некоторые общественные деятели давно привыкли вводить в заблуждение публику и играть с ложными представлениями и страхами.

Ранее редакция Курсора сообщала, что средства массовой информации российской федерации начали распространять новый нарратив о массовых потерях в Вооруженных силах Украины. Таким образом, россияне, вероятно, отвлекают внимание общества от собственных потерь и неудач армии рф на фронте.

Кроме того, наш сайт писал, что российские власти и пропагандисты с первых дней войны пытаются популяризировать фейки о якобы нацистах в Украине.  Это помогло бы россии оправдать не только боевые действия в соседней стране, но и полную смену выбранной украинцами власти.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Кати Гиршин
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