Российская пропаганда пытается распространять фейки об огромных потерях украинских войск

Средства массовой информации рф* начали распространять новый нарратив о массовых потерях в Вооруженных силах Украины. Таким образом, россияне, вероятно, отвлекают внимание общества от собственных потерь и неудач армии рф на фронте.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Телеграме.

По информации Центра, российская пресса сообщает, что в Украине растут потери и личности многих похороненных военных не установлены — «уровень потерь ВСУ, скорее всего, просто не оставляет времени на их установление» .

Также российские медиа распространили еще один дезинформативный вброс: «Украина требует поставки всех гаубиц М777, которые есть в США». По словам пропагандистов, артиллерия ВСУ якобы неизбежно проигрывает, а обстрелы Донецка свидетельствуют о том, что украинцы пытаются отвлечь внимание артбатарей россии от «перемалывания» ВСУ на фронте.

Со своей стороны так называемый «помощник главы министерства внутренних дел лнр» киселев заявил, что якобы «украинские формирования на заводе «Азот» в Северодонецке уже длительное время удерживают гражданских лиц – в заложниках сейчас находятся около 1,2 тыс. человек, в том числе дети». В Украине такие вбросы называют чушью и признаком отчаяния и просят не доверять российским СМИ.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды.

Кроме того, наш сайт писал, что Зеленский прокомментировал показательную раздачу российских паспортов на оккупированных территориях.

Еще напомним, что в Мариуполе россияне издеваются над местными жителями горячим душем в самую жару.