Журналисты NYT объяснили, зачем россия распространяет фейки о нацистах в Украине

Журналисты заявили, что статистика показывает, что с 24 февраля количество упоминаний «нацизма» в российских статьях и новостях об Украине выросло в десятки раз.

Российские власти и пропагандисты с первых дней войны пытаются популяризировать фейки о якобы нацистах в Украине. Это помогло бы россии* оправдать не только боевые действия в соседней стране, но и полную смену выбранной украинцами власти. Владимир путин тогда бы заявил, что у него не было иного выбора.

Об этом сообщает издание New York Times.

Как рассказал профессор истории Мичиганского университета Джеффри Вайдлингер, понимание россиянами нацизма зависит от противопоставления третьего рейха и Советского союза. Преследование евреев, по мнению эксперта, в россии во внимание не берут. Именно поэтому они могут называть государство нацистским, даже если его президентом является еврей Владимир Зеленский.

Владимир путин очень боится распространения демократии и плюрализма мнений от Украины до россии. Однако обвинения в нацизме помогут объединить население рф.

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