Журналисты NYT объяснили, зачем россия распространяет фейки о нацистах в Украине

Российские власти и пропагандисты с первых дней войны пытаются популяризировать фейки о якобы нацистах в Украине. Это помогло бы россии* оправдать не только боевые действия в соседней стране, но и полную смену выбранной украинцами власти. Владимир путин тогда бы заявил, что у него не было иного выбора.
Об этом сообщает издание New York Times.
Как рассказал профессор истории Мичиганского университета Джеффри Вайдлингер, понимание россиянами нацизма зависит от противопоставления третьего рейха и Советского союза. Преследование евреев, по мнению эксперта, в россии во внимание не берут. Именно поэтому они могут называть государство нацистским, даже если его президентом является еврей Владимир Зеленский.
Владимир путин очень боится распространения демократии и плюрализма мнений от Украины до россии. Однако обвинения в нацизме помогут объединить население рф.
Ранее редакция Курсора писала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией.
Также наш сайт сообщал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины.
Еще напомним, что в сети показали, что осталось от российского корабля «Саратов» после попадания украинской «Точки-У».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!