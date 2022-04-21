Старший член КСИР: Мы не откажемся от плана отомстить США

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что план ответных мер в США будет реализован, несмотря на «постоянные предложения» Вашингтона об отмене санкций.

Появилась информация, что Иран «не откажется от своего плана отомстить Соединенным Штатам» после убийства командующего силами «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в Исламской Республике.

Об этом сообщает Maariv.

«Враг продолжает посылать сообщения о том, что если мы откажемся от мести, они дадут нам некоторые уступки или отменят некоторые санкции», — заявил командующий флотом Революционной гвардии Элирза Тангсири. Он добавил, что «это чистая фантазия. Верховный лидер подчеркнул необходимость мести, и что она неизбежна, и что мы сами выберем для нее время и место».

Кроме того, они утверждают, что США поставили новые условия, которые не позволят Ирану снова воспользоваться всеми экономическими выгодами соглашения.

Ранее появлялась информация, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность исключения Корпуса стражей исламской революции из черного списка террористических организаций в обмен на публичное обязательство Ирана уменьшить эскалацию.

Однако сообщалось, что даже если бы Стражей исламской революции исключили из списка, все равно можно было бы привлечь к уголовной ответственности любого, кто ведет дела с активистами или организациями. Источники, причастные к деталям, сообщили, что этот шаг не имеет прямого отношения к ядерному соглашению.

Ранее Курсор писал, что Ганц сделал заявление по поводу ядерной сделки с Ираном. Министр обороны заявил, что сделка «также означает прекращение разработки баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки».

Напомним, также редакция «Курсора» сообщала, что президент Ирана Ибрагим Раиси заявил о возможности ядерной сделки в случае отмены санкций.