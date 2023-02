Стивен Кинг помечтал о драке между Зеленским и путиным

Стивен Кинг всегда выступал в поддержку Украины, особенно в течение полномасштабного вторжения россии*. В связи с годовщиной войны писатель выразил свою мечту о том, чтобы в 2023 году в Украине восстановился мир. Он также поделился своими мыслями о том, как можно было бы наказать агрессора.

Соответствующую публикацию знаменитый писатель выложил в Twitter.

«Я думаю, было бы хорошо, если бы путин и Зеленский сразились один на один в честном бою без оружия. Это было бы крупнейшее событие с оплатой за просмотр всех времен. И я бы с удовольствием посмотрел, как этого лысого придурка побьют», — написал знаменитый автор.

I think it would be good if Putin and Zelinaky fought it out one-on-one in a Fair One. It would be the biggest Pay-Per-View event of ll time. And I’d love to watch that baldheaded jagoff take a beating.

— Stephen King (@StephenKing) February 23, 2023

Стивен Кинг – известный американский писатель, чьи произведения переведены на множество языков. Его более чем 200 книг получили огромную популярность во всем мире и многие из них были экранизированы. Среди наиболее известных произведений Кинга – «Сияние», цикл «Темная башня», «Кладбище домашних животных», «Оно», «Зеленая миля», «Буря столетия», «Под куполом», «Доктор Сон» и другие.

Напоминаем, что Стивен Кинг публично обратился к путину. Знаменитый «отец хоррора», который написал десятки легендарных произведений о зле, уже несколько раз высказывался, что даже он не способен был создать такое зло в человеческом обличии, как это сделали российские захватчики.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!