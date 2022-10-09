Стивен Кинг прокомментировал взрыв на Крымском мосту и высмеял россиян

По мнению писателя, после девяти месяцев убийств и пыток гражданских и уничтожения украинских городов россияне не имеют права называть подрыв моста «терроризмом».

Знаменитый американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг прокомментировал взрыв на Крымском мосту и посмеялся над плачущими россиянами.

Так, в своем Twitter Кинг отметил, что после всего того, что россия* сделала с людьми и городами Украины, они не смеют называть произошедшее на Крымском мосту «терроризмом».

«После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток гражданских, после уничтожения целых городов россияне называют подрыв моста «терроризмом». Это просто е***ная чушь», — написал Кинг.

After nine months of killing and in many cases torturing civilians; after razing whole towns; the Russians call blowing up a bridge «terrorism.» That takes the fucking cake. — Stephen King (@StephenKing) October 9, 2022

Как сообщал Курсор, мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!