Стивен Кинг прокомментировал взрыв на Крымском мосту и высмеял россиян

Знаменитый американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг прокомментировал взрыв на Крымском мосту и посмеялся над плачущими россиянами.

Так, в своем Twitter Кинг отметил, что после всего того, что россия* сделала с людьми и городами Украины, они не смеют называть произошедшее на Крымском мосту «терроризмом».

«После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток гражданских, после уничтожения целых городов россияне называют подрыв моста «терроризмом». Это просто е***ная чушь», — написал Кинг.

After nine months of killing and in many cases torturing civilians; after razing whole towns; the Russians call blowing up a bridge «terrorism.» That takes the fucking cake.

— Stephen King (@StephenKing) October 9, 2022