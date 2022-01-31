Страх перед допингом: немцы отказываются есть мясо в Пекине

Каждый день атлетам приходится ехать в столовую в Олимпийской деревне, которая находится в 30 минутах езды от отеля, чтобы там гарантированно получить мясо без гормонов роста.

Бобслеисты из немецкой олимпийской сборной Торстен Маргис и Франческо Фридрих на Олимпиаде в Пекине отказались есть мясо.

Об этом сообщает korrespondent.net.

Кристиан Шнайдер, врач олимпийской бобслейной, пояснил, что решение спортсмены приняли из-за страха перед допингом. С подобным предостережением ранее выступило Национальное антидопинговое агентство Германии, распространив запрет на своих спортсменов.

«Это мера предосторожности – особенно когда приближается такое важное соревнование, как Олимпиада. Гормоны роста используются при производстве мяса в разных странах, в том числе и в Китае. Такие вещества могут быть обнаружены в допинг-тесте, из-за них спортсмена могут обвинить в применении допинга», – рассказал Шнайдер.

Маргис и Фридрих прилетели в Пекин одними из первых, они остановились не в олимпийской деревне, а в гостинице. Каждый день атлетам приходится ехать в столовую в Олимпийской деревне, которая находится в 30 минутах езды от отеля, чтобы там гарантированно получить мясо без гормонов роста.

Ранее Курсор сообщал, что Россия возмущена несправедливостью получения Линой Ашрам олимпийской золотой медали.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.