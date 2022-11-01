«Страна вышла из-под контроля»: Трамп рассказал о нападении на Пола Пелоси

По мнению Доналда Трампа, ситуацию с ростом преступности может изменить только политика, направленная на возвращение органам полиции авторитета и силы.

45-й президент США Дональд Трамп прокомментировал нападение с молотком на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в их резиденции в Сан-Франциско рано утром в пятницу.

Об этом сообщает Fox News.

«Нападение на Пола Пелоси — это ужасно, и вся ситуация в целом ужасна», — сказал Трамп, обвиняя общий рост преступности.

«Посмотрите, что произошло в Сан-Франциско в целом. Посмотрите, что происходит в Чикаго. Это было намного хуже, чем в Афганистане», — добавил он.

Трамп заявил, что считает основной проблемой — потерю достоинства полицейских. Он сказал: «Сегодня, если полицейский говорит что-то немного неуместное, это похоже на конец его жизни, конец его пенсии, конец его семьи. Мы не можем этого допустить. Мы должны вернуть полиции авторитет, силу и уважение. Потому что эта страна вышла из-под контроля».

Федеральные власти в понедельник обвинили калифорнийца Дэвида ДеПейпа в попытке похитить спикера Палаты представителей США, когда он ворвался в ее дом и напал на ее мужа Пола.

Министерство юстиции заявило, что у ДеПейпа была лента, веревка, стяжки и другие материалы, указывающие на то, что он намеревался связать Пелоси, когда ворвался в ее дом в пятницу, но нашел только ее мужа, на которого он напал с молотком.

Согласно письменным показаниям в ФБР, ДеПейп якобы хотел взять в заложники члена палаты представителей Пелоси и угрожал сломать «ей коленные чашечки», если поймает ее на лжи.

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