Страшный конфуз президента Южного Судана: мочевой пузырь не выдержал во время гимна страны

Неприятная ситуация произошла с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром.

Об этом сообщает 9 канал.

Конфузное происшествие случилось на официальном мероприятии, на котором присутствовало множество местных СМИ. На церемонии открытия транспортной магистрали, непосредственно во время исполнения гимна страны, у президента промокли брюки. Напомним, Сальваторе Кииру 71 год.

VIDEO — Shock in South Sudan as video appears to show President Salva Kiir inadvertently passing urine. Incident happened yesterday during the launch of the Juba-Terekeka road. He is seen looking unaware, only noticing after he is done. pic.twitter.com/C1gGktHBdR

— Kivu News 24 (@kivunews24) December 14, 2022