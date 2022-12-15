Страшный конфуз президента Южного Судана: мочевой пузырь не выдержал во время гимна страны

Официальная церемония открытия транспортной магистрали в Южном Судане, которая транслировалась в прямом эфире, стала позором для президента страны.

Неприятная ситуация произошла с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром.

Об этом сообщает 9 канал.

Конфузное происшествие случилось на официальном мероприятии, на котором присутствовало множество местных СМИ. На церемонии открытия транспортной магистрали, непосредственно во время исполнения гимна страны, у президента промокли брюки. Напомним, Сальваторе Кииру 71 год.

VIDEO — Shock in South Sudan as video appears to show President Salva Kiir inadvertently passing urine. Incident happened yesterday during the launch of the Juba-Terekeka road. He is seen looking unaware, only noticing after he is done. pic.twitter.com/C1gGktHBdR — Kivu News 24 (@kivunews24) December 14, 2022

Событие транслировалось в прямом эфире по телевидению, ничего нельзя было сделать, чтобы исправить неловкую ситуацию.

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Напомним, ранее стало известно, при каких условиях Байден согласует передачу Украине ЗРК Patriot.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!