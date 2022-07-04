Американские социологи создали алгоритм, который прогнозирует преступления

Новая модель отделяет преступления друг от друга. Она рассматривает пространственные и временные координаты отдельных событий, чтобы найти закономерности для прогнозирования будущего.

Социологи из Чикагского университета разработали новый алгоритм, который может прогнозировать преступления на неделю в перед.

Так, алгоритм изучает закономерности во время совершения преступлений и их местонахождение на основе открытых данных о насильственных и имущественных преступлениях. Подразумевается, что модель прогнозирует преступления с вероятностью в 90 процентов.

Кроме того, ученые в рамках исследования выяснили, что в богатых районах полиция проводила больше арестов, чем в бедных.

Алгоритм уже был протестирован в Чикаго. Модель поделила город на сектора и предсказала уровень преступности в каждом из них.

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