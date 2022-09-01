Стреляли по Харькову, но попали в Белгород: обнародованы видеозаписи момента падения российской ракеты

Российская армия в ночь с 31 августа на 1 сентября совершила шесть пусков ракет ЗРК С-300 в сторону Харькова.

Армия рф* регулярно обстреливает Харьков с территории россии, и на этот раз одна из ракет ЗРК С-300 отклонилась от курса, пролетела над Белгородом угодила в один из районов города.

Это зафиксировали на видео сразу несколько жителей Белгорода, снимавших обстрел украинского города.







«Российская ракета отказалась лететь из Белгорода в Харьков и упала где-то не очень далеко от пусковой установки», – написал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. И по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, «жара» ожидается по всей линии фронта.

«Курсор» писал ранее, что советник мэра Мариуполя предположил, когда ВСУ деоккупируют город.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!