Суд Германии вынес приговор 97-летней секретарше концентрационного лагеря Штуттгоф

Женщину признали причастной к убийству более десяти тысяч человек.

Суд в Германии приговорил к двум годам условно 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер, работавшую в годы Второй мировой войны секретарем в концентрационном лагере Штуттгоф.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что женщину признали причастной к убийству более десяти тысяч человек.

По данным следствия, Фюрхнер с 1943 по 1945 год работала в офисе начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе, где вела его переписку и писала под диктовку приказы офицера.

Как сообщал Курсор, Ирмгард Фурхнер, 97-летняя бывшая секретарша командира СС в концентрационном лагере Штуттгоф, обвиняемая в нацистских преступлениях и работавшая секретарем в концентрационном лагере во время Второй мировой войны, впервые высказалась во время судебного процесса в окружном суде Итцехо.

Фурхнер, работавшая в концентрационном лагере Штуттхоф в Польше с июня 1943 по апрель 1945 года, стала первой женщиной, которую судили в Германии за преступления нацистской эпохи за последние десятилетия. Она сыграла решающую роль в гибели более 11 000 человек.

Ранее Фурхнер отрицала какие-либо сведения о Штуттхофе во время суда, хотя показания ее собственного мужа в 1954 году показали, что он знал, что людей в лагере убивают газом.

Судебный процесс над Фурчнер, который начался в октябре 2021 года и подвергся критике за то, что она отрицала правонарушения в таких ужасных преступлениях, наконец, стал прорывом.

«Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что в то время был в Штуттхофе», — заявила Фурхнер на суде

Фурхнер написала письмо председательствующему судье перед началом судебного разбирательства, в котором поставила под сомнение суть разбирательства. Затем она сбежала до первого дня судебного разбирательства и была ненадолго арестована. С тех пор она молчит в суде.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль одобрил проект документирования свидетельств выживших в Холокосте.