В рф* добавили в санкционный список дочь Джо Байдена Эшли, а также супругу американского президента Джилл Байден. Такое решение было принято в москве, очевидно, в отместку за санкции Вашингтона в связи с войной в Украине.
Примечательно, что в заявлении МИД рф от 28 июня говорится о том, что в список были добавлены еще 23 ученых и американских чиновников. Среди них также лидер республиканского сенатского меньшинства Митча Макконнелла и даже известный философ и политолог, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.
Всем этим людям запрещен въезд на территорию россии.
Напомним, что страны Запада ввели против рф беспрецедентные санкции за то, что страна начала полномасштабную войну с Украиной 24 февраля. Экономические санкции серьезно ослабили экономику россии и продолжают это делать.
Ранее наш сайт сообщал, что у путина допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума.
Еще напомним, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!