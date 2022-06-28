Супруге и дочери Джо Байдена запретили въезд в россию

Соединенные Штаты совместно с другими странами Запада и их союзниками ввели беспрецедентные санкции против россии после ее вторжения в Украину 24 февраля. Персональные санкции направлены против отдельных лиц, включая президента россии владимира путина и его родственников.

В рф* добавили в санкционный список дочь Джо Байдена Эшли, а также супругу американского президента Джилл Байден. Такое решение было принято в москве, очевидно, в отместку за санкции Вашингтона в связи с войной в Украине.

Примечательно, что в заявлении МИД рф от 28 июня говорится о том, что в список были добавлены еще 23 ученых и американских чиновников. Среди них также лидер республиканского сенатского меньшинства Митча Макконнелла и даже известный философ и политолог, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Всем этим людям запрещен въезд на территорию россии.

Напомним, что страны Запада ввели против рф беспрецедентные санкции за то, что страна начала полномасштабную войну с Украиной 24 февраля. Экономические санкции серьезно ослабили экономику россии и продолжают это делать.

Ранее наш сайт сообщал, что у путина допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума.

Еще напомним, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова.