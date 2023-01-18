Сын Анджелины Джоли стал художником и проведет первую выставку в Тель-Авиве

Приемный сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, 19-летний Пакс Тьен Джоли-Питт серьезно увлекся искусством и активно готовится к своей первой выставке, которая запланирована в одной из картинных галерей Тель-Авива.

Об этом сообщает Page Six.

Юноша хочет продемонстрировать свой талант публике и будет продавать свои картины под псевдонимом Embtto. Цены его работ пока неизвестны, но по словам инсайдеров, Пакс рисует абстрактные произведения, в которых использует «цифровой и смешанный формат».

Приемный сын звездных родителей давно ищет себя в творчестве. Ранее он работал над несколькими кинолентами, в которых принимала участие его мать, в том числе «Без крови». Джоли отметила, что ее сын много работал и ей понравилось, как он старался над созданием фильма.

Отметим, что Пакса усыновили в 2007 году. Кроме него, Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают еще двух приемных детей — Мэддокса и Захару, а также троих биологических — Шайло, Нокс и Вивьен.

«Курсор» писал ранее, что 47-летнюю голливудскую знаменитость Анджелину Джоли заметили на свидании с 26-летним актером Полом Мескалем. По слухам, пару связывают романтические отношения.

Еще мы писали, что известная голливудская актриса, звезда фильма «Малефисента» Анджелина Джоли заявила, что покидает пост специального посланника ООН по делам беженцев после 20 лет плодотворной работы.

Напомним, в Сеть «слили» электронное письмо голливудской актрисы Анджелины Джоли, которое в 2021 году она прислала своему бывшему мужу Брэду Питту. В нем знаменитость рассказала, почему решила продать часть французской винодельни Chateau Miraval.