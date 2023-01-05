Сыновья просили Чарльза III не жениться на Камилле

Как написал в своей книге принц Гарри, дети британского короля долго не могли признать Камиллу Паркер-Боулз.

Принц Гарри и принц Уильям, как оказалось, просили своего отца, нынешнего короля Чарльза III невступать официально в брак с Камиллой.

Об этом сообщает Page Six.

Принц Гарри заявлял, что не принял Камиллу Паркер-Боулз и никогда ее не примет полностью.

Принц Уильям был более лоялен, но ему тяжело далось привыкание к новой жене отца.

Герцог Сассекский никогда ранее не обсуждал свое отношение к мачехе, новой королеве-консорте, однако в скандальных мемуарах «Spare», запланированный на январь 2023 года, нарушил молчание.

Источники также сообщили изданию, что принц Гарри подробно описывает в книге употребление наркотиков и подростковые проделки. В 2012 году его поймали голым во время дикой ночи в Лас-Вегасе.

Говоря о свадьбе своего отца с давней любовницей Камиллой в апреле 2005 года, принц Гарри пишет: «Несмотря на то, что мы с Уилли убеждали его не делать этого, папа шел вперед. Мы пожали ему руку, пожелали добра. Никаких тяжелых чувств».

Ранее Курсор писал, что внучка Нельсона Манделы заявила о своих претензиях к принцу Гарри и Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри рассказал, как принц Уильям физически напал на него.