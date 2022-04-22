Таиланд отменяет тесты на COVID-19 по прибытии

Туризм является важнейшей движущей силой экономики Таиланда, одного из самых популярных мест отдыха в Азии, составляя около 12 процентов валового внутреннего продукта до пандемии.

Таиланд в следующем месяце отменит требование о том, чтобы прибывающие лица, вакцинированные против COVID-19, проходили тест и кратковременный карантин по прибытии, заявил в пятницу чиновник.

Туристам предлагается проводить самотестирование на антиген во время пребывания в стране, вместо нынешней схемы «Test & Go», когда прибывшие должны изолироваться в отеле в ожидании результатов теста по прибытии.

Новая мера последовала за отменой в прошлом месяце требования о проведении теста перед отъездом.

«Корректировка мер влияет на привлечение доходов от туризма», — сказал на пресс-конференции Тависин Висануйотхин, представитель рабочей группы по коронавирусу.

Туризм является важнейшей движущей силой экономики Таиланда, одного из самых популярных мест отдыха в Азии, составляя около 12 процентов валового внутреннего продукта до пандемии, когда число посетителей достигло рекордного уровня.

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