«Танковый скандал»: еще одна страна оказывает давление на Шольца

Коалиция стран, которые хотят, чтобы в Киев отправили западные танки, соберется в четверг.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес присоединится к своим коллегам из Польши и стран Балтии в Эстонии, чтобы предпринять последнюю попытку оказать давление на Германию, дабы она разрешила отправку танков Leopard 2 в Украину на этой неделе.

Встреча так называемой «коалиции Leopard» — стран, желающих, чтобы западные танки отправили в Киев, пройдет в четверг, за день до того, как группа из примерно 50 министров обороны соберется в Рамштайне, Германия, чтобы обсудить будущие поставки оружия в Украину.

Источники в Министерстве обороны Великобритании заявили британским СМИ, что цель встречи в четверг состоит в том, чтобы «поощрить немцев» к передаче танков, если к этому моменту Берлин не примет никакого решения, хотя канцлер Германии Олаф Шольц должен выступить на саммите в Давосе сегодня днем.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что положительное решение Берлина разрешить реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства «очень, очень, очень, очень необходимо», и что группа стран НАТО хочет объединиться, чтобы помочь сформировать бронетанковую бригаду, которую можно было бы передать Украине.

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