«Танковый скандал»: Германия озвучила окончательное решение по отправке техники

Германия отправит в Украину 14 танков и разрешит экспорт другим странам.

Германия направит в Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров, заявил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт.

По его словам, цель состоит в том, чтобы быстро создать два батальона с танками Leopard 2 для Украины.

Отмечается, что Германия на первом этапе предоставит 14 танков Leopard 2 из военных запасов.

В ближайшее время начнется обучение украинских военнослужащих в Германии. Германия также предоставит материально-техническое обеспечение и боеприпасы, говорится в сообщении.

Ожидается, что канцлер Олаф Шольц выступит перед парламентом Германии по этому вопросу в 12 по Гринвичу.

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