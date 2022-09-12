Глава Моссада: Израиль будет защищаться, будет сделка или нет с Ираном

По словам главы Моссада, «как только сделка будет подписана, иранский террор не будет сдерживаться».

«Моссад предотвратил десятки террористических атак против израильтян и евреев по всему миру», — заявил в глава Моссада Дэвид Барнеа в своей первой публичной речи с момента вступления в должность в июне прошлого года.

«Это было десятилетие исламского террора, которое включает в себя падение и подъем «Аль-Каиды», терроризм со стороны палестинцев, «Хизбаллы» и Ирана», — сказал он.

«Иранский террор — неотъемлемая часть иранской угрозы для многих стран мира. Это центральный аспект мировоззрения аятолл», — добавил Барнеа.

В Моссад добаили, что за последние несколько месяцев израильская разведка предотвратила ряд попыток терактов против израильтян и евреев по всему миру, особенно в Турции и Греции , которые проводились иранскими террористическими ячейками.

«Как только сделка будет подписана, иранский террор не будет сдерживаться с огромными суммами денег, которые будут переданы Исламской Республике», — сказал он и подчеркнул, что «это лишь краткосрочное решение».

Барнеа добавил, что расследования, начатые Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении иранских объектов обогащенного урана, не могут быть закрыты, несмотря на требования Ирана, поскольку это приведет только к ядерной эскалации.

«Если за нами придут иранские прокси, мы ударим по ним напрямую», 0 заявил Барнеа.

Ранее Курсор писал, что официальный представитель Израиля заявил, что ядерная сделка с Ираном устарела, необходимо новое соглашение. По словам израильского чиновника, если МАГАТЭ, Иран и США вместе с Е3 не передумают, «не останется иного выбора», кроме как отказаться от сделки 2015 года.

наша редакция писала, что США поддержали Израиль в расследовании против Ирана. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что США и европейские государства пообещали Израилю не давить на МАГАТЭ с целью прекращения расследования против Ирана.

Ранее Лапид заявил, что он намерен остановить «ядерное соглашение» и предотвратить снятие санкций с Ирана.

Напомним, Курсор сообщал, что Великобритания, Германия и Франция сомневаются намерениях Ирана подписать ядерное соглашение.