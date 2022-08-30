Теракт на Олимпиаде в Мюнхене: стало известно о новом предложении Германии для семей погибших спортсменов

Правительство Германии рассматривает повышение компенсации семьям 11 израильских спортсменов, убитых во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

Об этом сообщает Kan 11 News.

В сентябре в Мюнхене должна пройти церемония открытия мемориала жертвам трагедии, приуроченная к 50-й годовщине теракта. Однако приглашенные на нее члены семей погибших спортсменов заявили об отказе присутствовать из-за несогласия с суммой выплаченных компенсаций.

Германия надеется, что после нового предложения по компенсациям семьи согласятся посетить церемонию в следующий понедельник, однако разрыв между требованием семей и предложением Германии все еще слишком велик, что соглашение может и не состояться.

Новый посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт заявил в интервью Kan 11, что «будет очень печально, если семьи не приедут на церемонию».

По его словам, «когда мы говорим о возмещении ущерба, это должно быть пропорционально другим террористическим инцидентам, произошедшим в Германии, и выплаченным в этих случаях компенсациям. Таковы рамки и пропорциональность, с которыми мы пытаемся работать».

Нынешнее предложение Германии учитывает, что общая сумма компенсации составит 5,5 млн евро ($5 496 782,50), которые будут разделены между более чем 20 выжившими, так что каждый получит около 200 тысяч евро. Семьи отвергли это предложение, назвав его унизительным, и объявили, что не придут на церемонию на следующей неделе.

Илана Романо, вдова Йосефа Романо, одного из погибших в Мюнхене, сказала, что «когда немецкое правительство освободило трех террористов, ответственных за массовое убийство, оно выплатило им девять миллионов евро. Мы не согласимся на меньшее».

Ранее Курсор писал, что разгорелся скандал с открытием мемориала погибшим израильским спортсменам в Мюнхене.

Также напомним про бойкот открытия мемориала в Мюнхене: Германия прокомментировала решение семей погибших спортсменов.