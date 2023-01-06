«Теракты в церквях»: у Зеленского выступили с предупреждением накануне православного Рождества

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предупредила жителей оккупированных территорий не посещать церковные службы на православное Рождество.
Россия планирует устроить «теракты» в церквях, заявила Верещук и призвала граждан «быть осторожными и по возможности воздерживаться от посещения мест большого скопления людей».
Она сказала: «Есть информация, что россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях к православному Рождеству».
Украинская группа разведки из открытых источников (OSINT) также сообщила о получении информации о нападениях на православные храмы в Донецке и на других оккупированных территориях, сообщает Kyiv Independent.
Читайте также: в Украине рассказали, выполняют ли россияне обещание «рождественского прекращения огня».
Напомним также, что Лукашенко посетил российские войска в Беларуси.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.