«Теракты в церквях»: у Зеленского выступили с предупреждением накануне православного Рождества

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предупредила жителей оккупированных территорий не посещать церковные службы на православное Рождество.

Россия планирует устроить «теракты» в церквях, заявила Верещук и призвала граждан «быть осторожными и по возможности воздерживаться от посещения мест большого скопления людей».

Она сказала: «Есть информация, что россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях к православному Рождеству».

Украинская группа разведки из открытых источников (OSINT) также сообщила о получении информации о нападениях на православные храмы в Донецке и на других оккупированных территориях, сообщает Kyiv Independent.

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Напомним также, что Лукашенко посетил российские войска в Беларуси.

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