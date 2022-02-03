The Associated Press сделали прогноз медального зачета Олимпиады-2022

Информационное агентство The Associated Press за три дня до начала Олимпийских игр-2022 публикует медальный прогноз на результаты всех соревнований.

Эти прогнозы агентство The Associated Press делает регулярно перед каждыми Олимпийскими играми.

Об этом сообщает Суспільне.

В этом году агентство прогнозирует победу в медальном зачете Норвегии, которая, согласно прогнозам, получит 41 медаль. Второе место по количеству медалей получат США — у них по прогнозам будет 39 медалей, Олимпийский комитет России — 27 медалей, далее следует Германия с 26 медалью и Канада с 22 медалями.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что шесть израильских спортсменов попытаются добыть золото для своей страны на зимней Олимпиаде. Сообщается, что знаменосцами израильской сборной на торжественной церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине выбрали 19-летнюю горнолыжницу Ноа Солош, а также 33-летнего фигуриста Евгения Краснопольского.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.