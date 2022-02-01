Шесть израильских спортсменов попытаются добыть золото для своей страны на зимней Олимпиаде

Израиль будет представлен на Играх в Пекине шестью спортсменами: четырьмя мужчинами и двумя женщинами. Они примут участие в соревновании фигуристов, шорт-трекистов и горнолыжниц.

Сообщается, что знаменосцами израильской сборной на торжественной церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине выбрали 19-летнюю горнолыжницу Ноа Солош, а также 33-летнего фигуриста Евгения Краснопольского.

Это уже второй подобный опыт для представителей израильской сборной — ранее на Олимпиаде в Токио флаг Израиля несли пловец Яков Тумаркин и легкоатлетка Анна Князева-Миненко.

Также известно, что Олимпийские игры в Пекине в 2022 году станут шестыми по счету для израильских спортсменов.

Первым представителем от Израиля выступил фигурист Михаил Шмеркин, который представлял страну в Лиллехаммере (Норвегия) в 1994 году.

Самое большое израильское представительство на зимней Олимпиаде выступало четыре года назад в Пхенчхане и насчитывало 10 человек.

Флаг страны на церемонии открытия нес серебряный призер чемпионата Европы 2016 года фигурист Алексей Быченко.

На данный момент пока никто из израильских олимпийцев не выигрывал медалей зимних Игр.

Нынешние участники пекинской Олимпиады намерены это исправить.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что число больных COVID-19 на Олимпиаде в Пекине выросло.

В Китае уже у 119 спортсменов и членов делегаций спортивных команд зимней Олимпиады в Пекине обнаружили COVID-19.

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