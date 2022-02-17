Трагедия на свадьбе в Индии: 13 погибших

Тринадцать человек погибли во время веселья и танцев на свадьбе, когда бетонная плита, покрывающая заброшенный деревенский колодец, рухнула под их тяжестью.

Тринадцать женщин и девочек погибли во время веселья и танцев на свадьбе, когда бетонная плита, покрывающая заброшенный деревенский колодец, рухнула под их тяжестью в северной Индии.

Десять других сельских жителей получили ранения, поскольку они также упали в колодец и были госпитализированы.

По словам спасателя Муралидхара Сингха, глубина колодца составляла более 15 метров.

Премьер-министр Нарендра Моди в Твиттере назвал инцидент трагическим и помолился за скорейшее выздоровление раненых.

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। — Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2022

Власти расследуют инцидент в деревне, которая находится примерно в 300 километрах к востоку от Лакхнау, столицы штата Уттар-Прадеш.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля по пригороду Дамаска.

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