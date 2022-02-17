Трагедия на свадьбе в Индии: 13 погибших

07:38, Сегодня
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Флаг Индии
Фото: pixabay.com

Тринадцать человек погибли во время веселья и танцев на свадьбе, когда бетонная плита, покрывающая заброшенный деревенский колодец, рухнула под их тяжестью.

Тринадцать женщин и девочек погибли во время веселья и танцев на свадьбе, когда бетонная плита, покрывающая заброшенный деревенский колодец, рухнула под их тяжестью в северной Индии.

Десять других сельских жителей получили ранения, поскольку они также упали в колодец и были госпитализированы.

По словам спасателя Муралидхара Сингха, глубина колодца составляла более 15 метров.

Премьер-министр Нарендра Моди в Твиттере назвал инцидент трагическим и помолился за скорейшее выздоровление раненых.

Власти расследуют инцидент в деревне, которая находится примерно в 300 километрах к востоку от Лакхнау, столицы штата Уттар-Прадеш.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля по пригороду Дамаска.

Также читайте о том, что землетрясение в Гватемале унесло жизни двух человек. Агентство по чрезвычайным ситуациям Гватемалы, Национальный координатор по уменьшению опасности стихийных бедствий (CONRED), оценило землетрясение в 6,8 баллов.

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Автор материала:
Кати Адхам
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