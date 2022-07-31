Трагедия в Еленовке: россия неожиданно ответила на требования украины

В минобороны рф заявили, что заинтересованы в «проведении объективного расследования».

Россия выпустила новое заявление и согласилась пригласить экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в лагерь на место гибели украинских военнопленных в Еленовке после требований Украины. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает минобороны рф* в своем Telegram.

В рф заявили, что это делается «в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке».

Напомним, что Украина ранее потребовал от рф допустить на территорию колонии представителей упомянутых организаций. В Красном кресте сообщили, что пытаются получить доступ к сгоревшему лагерю, чтобы помочь раненым и эвакуировать их.

Как известно, ООН и Красный крест назвали себя гарантами сохранения жизни и здоровья украинских солдат, сдавшихся в плен.

Напомним, что глава кремля путин недооценил своих оппонентов: и страны Запада, и Украину.Это повлияло на то, как протекает война. Об этом сказал Натан Щаранский в новом интервью.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!