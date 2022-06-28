Трагедия в украинском Кременчуге: стало известно, чем россияне ударили по торговому центру

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что на данный момент в результате ракетного удара россиян по Кременчугу погибли 18 человек.

Вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кременчуг в Полтавской области в Украине. Для атаки были использованы сверхзвуковые крылатые ракеты советского производства типа Х-22, пуск производился с самолета типа Ту-22М3 в воздушном пространстве Курской области рф*. Бомбардировщик взлетал с аэродрома «Шайковка» в Смоленской области россии.

Об этом Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило на своей странице в Facebook.

Крылатые ракеты типа Х-22 производились в советское время и предназначались для ударов по авианосным группам стран НАТО. Поэтому такие КР могут иметь достаточно значительный радиус кругового отклонения: например, при использовании инерционной системы наведения паспортная точность попадания для Х-22 – это квадрат 10 на 10 километров.

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что на данный момент в результате ракетного удара россиян по Кременчугу 18 человек погибли, еще 36 человек пропали без вести.



Курсор писал, что владимир путин делает всё, чтобы начать Третью мировую войну. Если россия будет иметь военные успехи в Украине, Китай вполне может решиться на военное вторжение в Тайвань, в том случае, если Запад во главе с США не сможет дать симметричный ответ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!