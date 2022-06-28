В россии «анонсировали» удар по одной из украинских ТЭС

Минобороны рф в очередной раз «анонсировали» новый удар по Украине. Согласно заявлению минобороны, на территории Криворожской ТЭС якобы расположились украинские военные, которые планируют спровоцировать рф провести атаку на ТЭС. В рф заявляют, что они «не будет бить по ТЭС», но считают, что взрыв на предприятии могут устроить украинские военные. В таком случае без электричества останется население большей части центральных регионов Украины.

Об этом говорится в заявлении энергетического холдинга ДТЭК.

В ДТЭК Энерго расценивают фейки о якобы расположении украинских военных и ТЭС как предварительное оправдание потенциальных ударов по объекту.

«Распространенная министерством обороны страны-агрессора информация о наличии вооруженных лиц на территории ДТЭК Криворожская ТЭС является абсолютным фейком. Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают ее работу. Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины», — отметили в ДТЭК.

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Кроме того, редакция Курсора сообщала, что появились жуткие фотографии с места событий. На них можно увидеть работу пожарных, которые тушат огонь. Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит.

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Курсор писал, что владимир путин делает всё, чтобы начать Третью мировую войну. Если россия будет иметь военные успехи в Украине, Китай вполне может решиться на военное вторжение в Тайвань, в том случае, если Запад во главе с США не сможет дать симметричный ответ.