Трамп: Еврейские лидеры забыли, что я был лучшим президентом для Израиля

Дональд Трамп раскритиковал еврейских лидеров за то, что они не проявили достаточной «лояльности» по отношению к нему после того, как стало известно, что он ужинал с двумя антисемитами, отрицающими Холокост, в его доме в Мар-а-Лаго.

«Еврейские лидеры забыли, что я был лучшим президентом для Израиля, — написал Трамп в пятницу. — Им должно быть стыдно за себя. Это отсутствие лояльности к их лучшим друзьям и союзникам является причиной того, что многие члены Конгресса и многие другие перестали поддерживать Израиль».

Это не первый раз, когда Трамп публично требует лояльности и благодарности от еврейских лидеров и общины. В октябре Трамп написал в Truth Social, что американским евреям нужно «собраться вместе» и с большим благоговением относиться к его работе по израильской политике.

Напомним, что в конце ноября Трамп обедал с антисемитом Йе (Канье Уэст) в своем поместье в Палм-Бич. С ними также ужинал скандально известный отрицатель Холокоста Ника Фуэнтеса. После широкой негативной реакции на это событие Трамп отказался прямо осудить Фуэнтеса и его взгляды, вместо этого он отрицал какие-либо сведения о том, с кем он ужинал.

Кроме того, союзники-евреи просили Трампа осудить Канье Уэста, но он отказался.

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