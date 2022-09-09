Три четверти американцев поддерживают ограничение возраста для избираемых политиков – опрос

По мнению большинства жителей США, появление молодых людей на выборных должностях станет позитивным фактором для американской политики.

Почти три четверти граждан США (73% )считают, что для участвующих в выборах политиков нужно установить возрастное ограничение.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного американским телеканалом CBS.

Согласно данным социологов, поддержка предельного возраста для должностных лиц, за которых голосуют на выборах, одинаково высока среди сторонников Демократической (71%), Республиканской партий (75%), а также приверженцев других политических сил (75%).

Большинство респондентов (40%) считают, что избранные политики не должны быть старше 70 лет, 26% — старше 60 лет, 18% — в возрасте 80 лет.

Кроме того, американцы считают, что политику США лучше изменит избрание большего количества молодежи (47%), женщин (45%), представителей расовых групп (41%) и ЛГБТ-сообщества (32%). О положительном результате избрания большего числа пожилых людей высказались лишь 12%.

Как сообщал Курсор, экс-президент США Дональд Трамп впервые выступил публично после обыска его дома на митинге в Пенсильвании и обвинил администрацию в расследовании. Также он раскритиковал речь Байдена на этой неделе, в которой президент США заявил, что его предшественник и сторонники республиканцев «представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам республики».

Трамп назвал это «самой злобной, ненавистной и вызывающей разногласия речью, когда-либо произнесенной американским президентом».

Также Курсор информировал о том, что, по словам американского генерала Бена Годжеса, военные цели Соединенных Штатов должны включать и «деимпериализацию» российской федерации*. Он добавил, что в настоящее время наблюдается конец россии в ее нынешнем виде, поэтому необходимо быть подготовленными к этому.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!