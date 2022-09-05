Военные цели Америки должны включать «деимпериализацию» россии — генерал США

По словам американского генерала Бена Годжеса, военные цели Соединенных Штатов должны включать и «деимпериализацию» российской федерации. Он добавил, что в настоящее время наблюдается конец россии в ее нынешнем виде, поэтому необходимо быть подготовленными к этому.

Об этом он написал в Твиттере.

«Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать «деимпериализацию» россии. Мне кажется, что мы видим начало конца российской федерации в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому. Мы не были готовы к концу СССР», — заявил бывший командующий войсками Соединенных Штатов в Европе.

Годжес прокомментировал слова бывшего американского посла в НАТО Курта Волкера касательно того, что «империалистические войны» россии против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии, и «мы не можем забывать, что россия все еще находится в Грузии».

Годжес также заявлял, что Украина и Молдова должны совместно решить приднестровскую проблему, так как в настоящее время россия не может этому помешать.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, в каком случае рф «пустится во все тяжкие». Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что рф постоянно пытается посадить Украину за стол переговоров.

Наша редакция писала, что пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что рф в войне против Украины якобы задействует лишь незначительную часть своего военного потенциала. Он таким образом разъяснил слова владимира путина о том, что россия еще не начинала ничего серьезного в Украине. В россии все еще пытаются доказать, что победа Украины над рф военным путем невозможна. Уверенность Запада в противоположном якобы лишь добавляют страданий украинцам.

Курсор также писал о заявлении пескова о том, что Украина должна понять и согласиться на условия россии. По словам пресс-секретаря президента российской федерации, Запад делает ставку на продолжение боевых действий на Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!