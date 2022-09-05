Перестрелка в Дженине: ЦАХАЛ продолжает поиски третьего террориста

Израильские силы безопасности продолжают свои усилия по поиску третьего террориста, совершившего в воскресенье обстрел автобуса в Иорданской долине.

Двое террористов были схвачены вскоре после нападения, когда их пикап загорелся, в результате чего они оба получили тяжелые ранения. Однако третий террорист, водитель, остается на свободе.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Двое тяжелораненых террористов были идентифицированы как Мухаммед и Валид Туркманы, двоюродные братья, которые, как полагают, несут ответственность за настоящую стрельбу во время воскресного нападения, а также за попытку поджечь автобус.

Предполагается, что третий террорист, 50-летний отец одного из двух младших террористов и дядя второго, был водителем машины. Ему удалось сбежать после того, как грузовик был уничтожен после неудачной попытки взорвать израильский автобус. Все трое террористов являются жителями города Дженин.

В воскресенье высокопоставленный офицер ЦАХАЛа сообщил журналистам, что третий террорист — гражданин Израиля, женившийся на женщине из израильско-арабского города Джадейди Макр в Галилее.

В результате нападения были ранены семь человек, в том числе водитель автобуса и шесть солдат. Состояние одного солдата и водителя изначально оценивалось как тяжелое. Остальные пятеро пострадавших получили легкие ранения осколками стекла.

К вечеру воскресенья состояние тяжелораненого военнослужащего ЦАХАЛа улучшилось, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Поскольку поиски третьего террориста ЦАХАЛом продолжались всю ночь, поступило сообщение о перестрелке в Дженине после того, как террористы открыли огонь по израильским сотрудникам службы безопасности.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ ищет отца боевика, устроившего теракт в Иорданской долине. После обстрела маршрутного автобуса в долине реки Иордан, ЦАХАЛ ищет вооруженного и опасного отца одного из участников теракта. Не исключается, что он может совершить новый акт терроризма.

4 сентября, на шоссе 90 возле Хамры террористы на машине обстреляли маршрутный автобус, из-за чего пострадали 7 человек, среди которых 6 солдат. В процессе этого преступники также случайно подожгли свое авто. ЦАХАЛ оперативно задержал двух палестинских боевиков и передал их для проведения допроса.

Со временем палестинские СМИ назвали имена террористов и опубликовали их фото. На фоне этого министр обороны Бени Ганц пообещал усилить израильскую активность в Иудее и Самарии.

Также появилась информация, что состояние военнослужащего, получившего серьезные ранения, улучшилось. Дополнительно этот инцидент прокомментировал полковник Меир Бидерман, заявивший, что «мы не успокоимся, пока не поймаем их всех».

Параллельно солдаты ЦАХАЛа проводят операцию по задержанию третьего террориста и предупредили о повышенной опасности в регионе, потому что сбежавший боевик может устроить еще один теракт.