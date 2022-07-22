Украинские артиллеристы показали, как уничтожили гаубичный дивизион россиян: эффектное видео

Артиллеристы Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать российские оккупационные войска – очередное видео с успешной работой украинской «арты» опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На видео зафиксированы «успешные огневые задачи артиллерийских подразделений Десантно-штурмовых и Сухопутные войска ВС Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом работы артиллерии ВСУ стало уничтожение/повреждение восьми единиц российских 152-мм гаубиц «Мста-Б», личный состав, автомобильная техника, боеприпасы и фортификационные сооружения российской оккупационной армии.

Эксперты Defense Express отмечают, что особое внимание в этом видео стоит обратить на то, что россияне решили собрать свои гаубицы вместе с боеприпасами, опираясь на советскую идеологию применения артиллерии, когда батареи гаубиц с одной позиции часами «вваливают» по противнику.

Напомним, что в украинской разведке рассказали, сколько у россии осталось ракет. Больше всего россияне отстреляли «Искандеров», поэтому интенсивность применения этих ракетных комплексов значительно уменьшилась.

Напомним, что в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!