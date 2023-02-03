Турист в США случайно во время прогулки нашел череп человека

В штате Аризона (США) турист во время прогулки на природе неожиданно наткнулся на череп и другие человеческие останки. Мужчина сразу же вызвал полицию.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Прибывшие на место правоохранительные органы собрали человеческие части и отправили их в Центр судебной медицины округа Марикопа. Проанализировав характер полученной погибшим травмы, сотрудники полиции пришли к выводу, что человек умер насильственной смертью.

Сейчас часть парка перекрыта на время проведения расследования.

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