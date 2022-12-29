В Индии стадо диких слонов во время пикника затоптало мужчину

В лесном заказнике Амоси (Индия) во время пикника на мужчину напало стадо агрессивных слонов и затоптало его насмерть.

Об этом пишет The Assam Tribune.

Мужчина вместе с двумя друзьями отправился на отдых на природу. Но спустя некоторое время из близлежащих холмов на них надвинулось стадо диких животных. Они, как говорят местные источники, искали еду, поэтому сразу направились к людям и начали их атаковать.

Двум мужчинам удалось сбежать, а вот их товарища крупные животные затоптали на месте. Прибывшие по вызову сотрудники департамента лесного хозяйства обнаружили труп мужчины и передали его родственникам.

«Курсор» писал ранее, что в индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша.

Еще мы писали, что жители села в районе Кеонджхар, индийский штат Одиша, обнаружили в лесу 24 пьяных слона, которые выпили забродивший отвар и заснули, лишив их ликера.

Напомним, что агрессивный слон напал на 34-летнего жителя Зимбабве, который пытался спастись от животного и прыгнул в реку, где встретил крокодила. Он был близок к гибели, но сделал все ради выживания.