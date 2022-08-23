Турция назначит нового посла в Израиле в ближайщие дни — Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна представит нового посла в Израиле в «ближайшие дни», и поддержал возобновление полных дипломатических отношений с еврейским государством.

Чавушоглу в интервью турецкому телевидению через несколько дней после объявления о том, что две страны на взаимной основе восстановят своих послов, и накануне визита во вторник в Анкару президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса заявил, что палестинцы знали, что они выиграют от более тесных связей между Иерусалимом и Анкарой.

По его словам, и фракция ФАТХ, правящая Палестинской автономией, и террористическая группировка ХАМАС в секторе Газа «знают, что благодаря этому диалогу мы лучше защитим дело палестинцев».

«Нормализация наших отношений с Израилем не означает, что Турция пойдет на уступки», — добавил он.

Чавушоглу процитировал телефонный разговор между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его израильским коллегой Ицхаком Герцогом в апреле на фоне обострения напряженности вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

«Израиль нарушил правило не входить в мечеть Аль-Акса во время Рамадана», — сказал он, имея в виду утверждения о том, что израильские силы безопасности нарушили хрупкий статус-кво в этом месте, священном как для евреев, так и для мусульман. Чавушоглу заявил, что после звонка ситуация улучшилась.

Две страны объявили о полном возобновлении дипломатических отношений в прошлую среду после недавнего телефонного разговора между Эрдоганом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Лапид приветствовал это событие в своем заявлении как «важный актив региональной стабильности и очень важные экономические новости для граждан Израиля», добавив: «Мы будем продолжать укреплять позиции Израиля в мире».

В рамках улучшения отношений обе страны заявили, что вскоре обменяются послами и генеральными консулами, хотя сроки не были указаны.

Чавушоглу сказал в своем интервью, что представит Эрдогану кандидата на пост посла в Израиле в «ближайшие дни».

Аналитики считают, что Эрдоган, вероятно, стремился потеплеть отношения с Израилем, чтобы уменьшить растущую политическую и экономическую изоляцию Турции. Турецкая валюта резко упала в последние годы, в результате чего Турция переживает экономические потрясения, а выборы намечены на 2023 год.

Ранее Курсор писал, что состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств. Герцог обсудил с турецким лидером вопросы восстановления дипломатического сотрудничества между странами, а также возвращения послов и консулов.

Кроме этого, Яир Лапид заявил, что Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений.Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений, включая восстановление послов и генеральных консулов.

Напомним, что Турция и Израиль объявят о возобновлении отношений.