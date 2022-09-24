Турция не признает проводимые россией в Украине псевдореферендумы — пресс-секретарь Эрдогана

Позиция Турции относительно псевдорефернумов, проводимых российской федерацией в восточных и южных регионах Украины, является такой же, какая была в отношении Крыма.

Об этом в эфире NTV заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Турция — страна, которая стремится положить конец войне с самого ее начала. Для прекращения российско-украинской войны должен начаться дипломатический переговорный процесс на основе международного права. Когда началась война, мы предсказывали, что война продлится долго. Нынешняя картина такова, что война будет продолжаться», — отметил Калын.

Как сообщал Курсор, Турция не будет спешить в направлении хотя бы частичного разрыва отношений с россией, поскольку ей это не выгодно. Дело в том, что экономика Турции и россии тесно связаны. Кроме того, в стране наблюдается антиамериканское настроение, о чем заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Также Курсор информировал о том, что Турция преуменьшает угрозу санкций США из-за своих связей с россией и заявляет, что ей нечего бояться.

Ранее Курсор писал о том, что Анкара уже помогла предотвратить глобальный продовольственный кризис, а сейчас может использовать надвигающийся энергетический зимний кризис в Европе, чтобы изменить мировой порядок в своих интересах.

Часто говорят, что на войне не бывает победителей. Но старое клише не принимает во внимание стороны, не участвующие в противостоянии, международное положение которых укрепилось «благодаря» конфликту.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!