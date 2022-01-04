Турция официально сменила название

Теперь на турецкий товарах будет ставиться отметка «Made in Türkiye» вместо «Made in Turkey».

Турция официально изменила свое название для укрепления имиджа страны в международном сообществе. Правда, это касается только английского языка. Теперь больше не писать название страны как «Turkey», «Turkei» или «Turquie», а только Türkiye Cumhuriyeti или просто Türkiye в самом же турецком языке ничего не поменялось.

Примечательно, что слово «turkey» также обозначает определенный вид индеек в английском языке. Поэтому, если ввести это слово в поисковике, то у человека может возникнуть путаница.

Также, если ориентироваться на кембриджский толковый словарь, то у слова «turkey» есть сразу несколько значений, даже оскорбительные. К примеру, «тупица».

Ранее Курсор сообщал, что Эрдоган заявил, что посетит Саудовскую Аравию в феврале.

Кроме того, мы писали, что Эрдоган и Путин обсудили партнерство Турции и России.

Еще напомним, что Турция представила вакцину COVID-19 отечественной разработки.

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