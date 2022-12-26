Турция открыла крупное месторождение газа в Черном море — Эрдоган

По словам турецкого лидера, за последнее время запасы природного газа страны в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров.

Турция обнаружила новое крупное месторождение газа в Черном море при помощи бурового судна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что за последнее время запасы природного газа Турции в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров.

«Они составили в общей сложности 710 миллиардов кубометров благодаря переоценке и новому открытию 58 миллиардов кубометров на месторождении Çaycuma-1 нашим буровым судном Fatih», — уточнил Эрдоган.

Как сообщал Курсор, консорциум, состоящий из энергетических компаний Eni (Италия) и французской Total, ускоряет планы по разработке месторождений природного газа у берегов Кипра после открытия третьего месторождения, содержащего 2-3 триллиона кубических футов углеводородов, на той же лицензионной разведочной площади.

Министерство энергетики Кипра объявило об открытии скважины Зевс-1 примерно в 162 километрах внутри Блока 6 у южного побережья Кипра на глубине 2300 метров. Месторождение, содержащее 105-метровый газовый столб, расположено всего в 5 километрах к западу от скважины Cronos-1, где в августе консорциум объявил о запасах природного газа в 2,5 триллиона кубических футов.

Также Курсор информировал о том, что Египет обнаружил крупное газовое месторождение в Средиземном море.