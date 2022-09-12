Турция за сутки более 50 раз вторглась в воздушное пространство Греции — Афины

По информации греческого Минобороны, в нарушениях воздушной границы над северо-восточными и юго-восточными районами Эгейского моря приняли участие четыре самолета и беспилотник.

В течение понедельника, 12 сентября, турецкая военная авиация 52 раза заходила в воздушное пространство Греции.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Греции.

«ВВС Турции 52 раза вторглись сегодня в национальное воздушное пространство. В нарушениях воздушной границы над северо-восточными и юго-восточными районами Эгейского моря приняли участие четыре самолета и беспилотник», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пара вооруженных истребителей F-16 совершила пролет через греческое воздушное пространство. Кроме того, Афины заявляют о 29 нарушениях границы со стороны беспилотника и 18 нарушениях со стороны двух самолетов CN-235.

«Во всех случаях турецкие самолеты были опознаны и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международным законодательством», – сообщили в министерстве.

Как сообщал Курсор, накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не может себе представить, что напряженность в отношениях с соседом, союзником по НАТО Турцией может когда-либо перерасти в вооруженный конфликт. В частности, на вопрос, может ли недавняя эскалация риторики со стороны Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стать «прелюдией» к вооруженному конфликту, Мицотакис ответил отрицательно.

«Я не верю, что это когда-нибудь произойдет. И если бы, не дай Бог, это произошло, Турция получила бы совершенно разгромный ответ. И я думаю, что они прекрасно это знают. Турция знает о возможностях греческих сил», — сказал премьер-министр Греции.

Как известно, не так давно Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в оккупации якобы демилитаризованных островов в Эгейском море и пригрозил, что Турция «примет меры».

Как сообщал Курсор, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу «враждебных высказываний» со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море и заявил, что Турция готова «сделать все необходимое», когда придет время.

«Постоянные враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции … вызывают серьезную обеспокоенность и полностью противоречат столь необходимым усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье», — заявил спикер главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Петер Стано.

Ранее Курсор информировал о том, что в конце августа Греция навела ракеты на самолеты Турции. По информации журналистов, это произошло в Эгейском море, где над международными водами летели турецкие самолеты. Военные Греции решили навести на них ракету класса «земля-воздух».