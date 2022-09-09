Турция захватила «высокопоставленного» лидера ИГ: Эрдоган озвучил детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что турецкие силы безопасности арестовали «высокопоставленного руководителя» джихадистской группировки «Исламское государство».
Эрдоган сказал, что командир был известен как Абу Зейд.
Его настоящее имя Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдай, сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, летевшего домой после его поездки по трем странам Балкан.
Эрдоган сказал, что в отчете Совета Безопасности ООН, опубликованном в июле, Сумайдай назван «одним из руководителей высшего звена террористической организации [ИГ]».
Турецкие СМИ сообщили, что есть некоторые признаки того, что Сумайдай на самом деле может быть человеком, известным как Абу Хасан аль-Хашими аль-Кураши — иракцем, который является новым самопровозглашенным халифом или лидером всей группировки ИГ.
Эрдоган назвал Сумайдая только высокопоставленным чиновником ИГ в Сирии.
«На допросе он также заявил, что является так называемым «кади» так называемого министерства образования и министерства юстиции», — цитируют Эрдогана турецкие СМИ.
Кади — это судья в шариатском суде.
Эрдоган не сказал, когда был схвачен командир ИГ.
«Связи этого террориста в Сирии и Стамбуле отслеживались в течение длительного времени, и была получена разведывательная информация о том, что он въедет в Турцию нелегально», — сказал Эрдоган.
«Этот террорист был пойман в ходе успешной операции Национальной разведывательной организации и стамбульской полиции», — добавил он.
Ранее «Курсор» писал о том, что в ЕС выразили обеспокоенность «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции.