Турция захватила «высокопоставленного» лидера ИГ: Эрдоган озвучил детали

Турецкие СМИ пишут, что он может быть иракцем, который является новым самопровозглашенным лидером всей группировки ИГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что турецкие силы безопасности арестовали «высокопоставленного руководителя» джихадистской группировки «Исламское государство».

Эрдоган сказал, что командир был известен как Абу Зейд.

#BREAKING Turkish President Erdogan announced that the terrorist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, codenamed "Abu Zeyd/Master Zeyd", one of the most important senior executives of #ISIS, was captured in Turkiye. pic.twitter.com/zYr4fhbWkl — Global News (@GlobalNewsEU) September 8, 2022

Его настоящее имя Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдай, сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, летевшего домой после его поездки по трем странам Балкан.

Эрдоган сказал, что в отчете Совета Безопасности ООН, опубликованном в июле, Сумайдай назван «одним из руководителей высшего звена террористической организации [ИГ]».

Турецкие СМИ сообщили, что есть некоторые признаки того, что Сумайдай на самом деле может быть человеком, известным как Абу Хасан аль-Хашими аль-Кураши — иракцем, который является новым самопровозглашенным халифом или лидером всей группировки ИГ.

Эрдоган назвал Сумайдая только высокопоставленным чиновником ИГ в Сирии.

«На допросе он также заявил, что является так называемым «кади» так называемого министерства образования и министерства юстиции», — цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Кади — это судья в шариатском суде.

Эрдоган не сказал, когда был схвачен командир ИГ.

«Связи этого террориста в Сирии и Стамбуле отслеживались в течение длительного времени, и была получена разведывательная информация о том, что он въедет в Турцию нелегально», — сказал Эрдоган.

«Этот террорист был пойман в ходе успешной операции Национальной разведывательной организации и стамбульской полиции», — добавил он.

Ранее «Курсор» писал о том, что в ЕС выразили обеспокоенность «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции.