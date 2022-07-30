Самолеты ВМС США зафиксированы в небе у Тайваня

Самолеты ВМС США зафиксировали в небе у Тайваня. Видео появилось на фоне сообщений о том, что Нэнси Пелоси должна посетить остров.

Напомним, что спикер Нэнси Пелоси отправилась в поездку, которая включает в себя Сингапур, Японию и Южную Корею — и, возможно, Тайвань — даже несмотря на то, что в пятницу в китайских СМИ предположили, что Пекин может сбить любой военный самолет США, который окажется над в Тайбэем.

Так, пропагандист китайского правительства предупредил, что самолет со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси может быть атакован.

Помощники Пелоси еще не подтвердили, будет ли тур спикера по Азии включать посещение Тайваня.

Военные эксперты также предупреждают, что визит на Тайвань может повысить риск регионального кризиса.

Напомним, что из-за китайских угроз не допустить прибытия в Тайвань Нэнси Пелоси, тайваньские истребители находятся в небе, а над принимающим аэропортом раскрыта система ПВО.