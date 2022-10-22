Тысячи немцев вышли на «энергетические» протесты: подробности

Десятки тысяч людей в шести немецких городах собрались в субботу, чтобы требовать более справедливого распределения государственных средств на борьбу с ростом цен на энергоносители, а также с повышением стоимости жизни.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что протестующие прошли маршем в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне, держа плакаты «с лозунгами обо всем» — от снижения инфляции до отказа от ядерной энергетики и увеличения субсидий для малоимущих.

«Мы хотим показать, что нам срочно нужна финансовая помощь гражданам, которая является социально сбалансированной. Правительство делает много, но распределяет средства как из воронки. Люди с низким уровнем дохода нуждаются в большей поддержке, чем состоятельные», — сказала заместитель председателя профсоюза ver.di Андреа Кочиш.

По словам участников акций, было бы лучше, если бы «мы распределяли средства более справедливо».

«Есть миллионеры, которые говорят, что хотят платить больше налогов. Я не вижу, чтобы что-то происходило в этом направлении», — сказал участник акции протеста в Берлине Ульрих Франц.

Как известно, парламент Германии в пятницу одобрил правительственный «пакет спасения» в размере 200 миллиардов евро, который направлен на защиту компаний и домохозяйств от воздействия стремительного роста цен на энергоносители. Пакет включает единовременную выплату для покрытия одного ежемесячного счета за газ для домохозяйств, малого и среднего бизнеса, а также механизм ограничения цен с марта.

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