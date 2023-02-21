У Байдена высказались о речи путина перед федеральным собранием

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан общался с журналистами, пока в это время путин все еще читает речь перед федеральным собранием. Салливан сказал, что, насколько ему известно, Джо Байден тоже не смотрит выступление главы кремля. Он подчеркнул, что собственное выступление Байдена этим вечером у королевского замка в Варшаве никоим образом не предназначено быть каким-то ответом российскому лидеру. Салливан сказал, что путин, похоже, приурочил свою речь к визиту Байдена в Восточную Европу.

«Мы не планировали выступление [Байдена] как какую-то очную ставку. Это не риторический спор с кем-либо еще. Это утвердительное заявление о ценностях и видении того, как должен выглядеть мир, который мы пытаемся построить и защитить», — сказал Салливан.

«Выступление [в Польше] — это то, что он давно хотел сделать. Он хочет придать войне россии в Украине более широкий контекст», — добавил он.

Салливан также сказал: «Его выступление будет касаться конкретно конфликта в Украине, но, конечно же, оно также будет касаться более крупного противостояния между теми агрессорами, которые пытаются разрушить фундаментальные принципы, и теми демократиями, которые мы объединяем, чтобы попытаться [их] отстоять».

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Напомним, что бывший израильский чиновник заявил, что россия может «поставить Польшу на колени» за час.

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