У берегов Нигерии взорвался нефтяной танкер

У берегов Нигерии взорвался нефтедобывающий корабль, способный перевозить до 2 миллионов баррелей нефти .

У берегов Нигерии взорвался нефтедобывающий корабль, способный перевозить до 2 миллионов баррелей нефти .

Об этом сообщает Independent.

Согласно местным сообщениям, Trinity Spirit взорвался в четверг утром на нефтяном месторождении Укпокити у побережья Нигерии недалеко от терминала Эскравос недалеко от дельты реки Нигер.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о землетрясении на Кипре: в Израиле снова ощущались подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился в 388 километрах к северо-западу от Нагарии. И в 58 километрах западнее города Пафоса на Кипре. В 23:44 об этом сообщила Служба тыла ЦАХАЛа.

Также читайте о том, что в Израиле у побережья снова обнаружены нефтяные пятна. Последствия «нефтяного шторма» до сих пор полностью не ликвидированы, чтобы побережье полностью очистилось уйдут годы.

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