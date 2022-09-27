У берегов США замечены военные корабли россии и Китая

Береговая охрана США, патрулировавшая в Беринговом море, наткнулась на ракетный крейсер из Китая и другие морские судна.

Выяснилось, что крейсер 19 сентября проплыл примерно в 138 километрах к северу от острова Киска на Аляске. Помимо этого, патрульный катер Kimball обнаружил два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля.

Об этом сообщает AP News.

Базирующееся в Гонолулу судно Kimball наблюдало, как корабли нарушили строй и рассредоточились. Авиационная поддержка Kimball со станции береговой охраны в Кадьяке обеспечивалась C-130 Hercules. Патрульный катер будет продолжать следить за районом.

«Несмотря на то, что формирование действовало в соответствии с международными правилами и нормами, мы будем встречать присутствие присутствием, чтобы обеспечить отсутствие нарушений интересов США в морской среде вокруг Аляски», – заявил командующий 17-м округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур.

Группировка военных кораблей россии и Китая появилась в этом регионе через месяц после того, как генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на север Канады предупредил об интересе Китая к Арктике и наращивании там российской военной мощи.

Он заявил, что *рф создала новое Арктическое командование и открыла сотни новых и бывших военных объектов советской эпохи в Арктике, в том числе глубоководные порты и аэродромы. Столтенберг утверждает, что Китай объявил себя «приарктическим» государством и планирует построить самый большой в мире ледокол.

«Пекин и Москва также обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике. Это является частью углубляющегося стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и интересам», – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что США передаст Украине дополнительные 12 миллиардов долларов.

Также «Курсор» сообщал о том, что в россии снова пригрозили ядерным ударом.

Помимо этого, эксперт считает, что часть рф заберет Китай.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!