У финско-российской границы каждый день будет звучать гимн Украины

Власти финского города Лаппеенранта, расположенного недалеко от российской границы, приняли решение включать украинский гимн каждый вечер. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Как сообщалось, гимн будет звучать каждый день в 19:30. Кроме того, флаг Украины будет поднят на флагштоке перед мэрией и в порту.
Мэр города Киммо Ярва сказал, что это способ выразить поддержку Украине и украинцам.
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