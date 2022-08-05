У финско-российской границы каждый день будет звучать гимн Украины

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что Лаппеенранта является излюбленным местом шопинга для россиян, которые часто посещают город.

Власти финского города Лаппеенранта, расположенного недалеко от российской границы, приняли решение включать украинский гимн каждый вечер. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщалось, гимн будет звучать каждый день в 19:30. Кроме того, флаг Украины будет поднят на флагштоке перед мэрией и в порту.

Мэр города Киммо Ярва сказал, что это способ выразить поддержку Украине и украинцам.

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