У меня болит сердце: Беннет высказался о страхе перед возможной «братоубийственной войной»

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет очень обеспокоен растущим расколом в стране после разногласий вокруг реформы судебной системы.

В интервью 7 каналу Беннет сказал, что текущая ситуация вызывает серьезные опасения по поводу единства людей. «Я очень обеспокоен. Государство Израиль находится в одной из самых сложных точек, и я волнуюсь. Государству Израиль исполняется 75 лет, и я вижу перед глазами, что мы просто разрываем его на части, и этого не должно быть. Обе стороны должны сделать все, чтобы избежать братоубийственной войны. У меня болит сердце, потому что ситуация в государстве никогда не была лучше с экономической точки зрения, а также с точки зрения безопасности, несмотря на теракты».

По словам Беннета, «на самом деле мы представляем собой две группы, которые враждуют между собой. Я боюсь практической войны. Допустим, в Иерусалиме демонстрация, дороги перекрыты, кто-то выходит из машины, и они начинают избивать друг друга. В этой ситуации нет причин, чтобы не достичь отличного компромисса, который внесет реальную коррекцию в судебную систему, будет приемлем для всех и не разрушит систему».

По его словам компромисс должен заключаться в том, чтобы «премьер-министр сам не назначал каждого судью в Израиле. Верховный суд не должен контролировать правительство, но правительство также не должно контролировать судебную систему».

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