У побережья Черного моря нашли уникальную византийскую надпись

Уникальная византийская надпись четырнадцатого века была недавно обнаружена на острове Гиресун в Черном море, которая написанная на терракотовой табличке, она считается единственным в своем роде, потому что написана региональным алфавитом Трапезундской империи.

Об этом сообщает GreekReporter.

Остров Гиресун находится в 1,2 км (0,7 мили) от турецкой провинции Гиресун (древнегреческий Керасус ) на юго-восточном побережье Черного моря.

Раскопки на этом красивом и историческом острове ведутся под руководством доцента Университета Гиресун Газанфера Ильтара с 2009 года.

Его команда недавно обнаружила терракотовую табличку с уникальной надписью этого года; на прошлой неделе они представили невероятную находку. Ильтар сказал журналистам, что надпись имеет большое значение, помогая пролить свет на долгую историю острова и всего региона Гиресун, где когда-то располагались многие греческие колонии.

Сообщив прессе, что мемориальная доска была найдена на полу башни на острове, Ильтар заявил, что она была создана во время правления Алексиоса III Мегаса Комнина, императора Трапезунда.

«В надписи говорится, что сооружения и стены на острове были построены по заказу досточтимой Марии, жены Пинкернеса Кириакоса, сына губернатора Гиресуна Рустама», — отметил Ильтар, добавив: «Имя Рустама в надписи также дает нам ключ к разгадке стратегические браки между туркменскими беями в регионе и династией Комнинов».

На табличке размером 30 на 50 сантиметров (11 дюймов на 19 дюймов) есть надпись, написанная пером.

«Курсор» писал ранее, что в 2017 году на юге Израиля в Тель-Лахисе археологам удалось найти удивительный гребень из слоновой кости, на котором была надпись на ханаанском языке. И ученым удалось расшифровать древнее послание.