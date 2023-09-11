Такое обещание Дональд Трамп дал в случае своей победы на президентских выборах США.

Пресс-секретарь российского президента владимира путина дмитрий песков* рассказал, что думает о таком смелом обещании экс-президента США Дональда Трампа остановить войну рф против Украины "за 24 часа". Он намекнул, что возлагать какие-то надежды на выборы в Америке не стоит.

Об этом пишет "Униан".

По его словам, победа Дональда Трампа на выборах в США действительно может внести некоторые корректировки в конфликт между россией и Украиной, но не "какие-то изменения к лучшему". Песков отметил, что кремль не видит предпосылок к тому, чтобы в США была готовность прислушиваться или учитывать мнения своего оппонента.

Ранее "Курсор" писал о том, что рейтинг доверия путину опустился до минимума с начала войны – названы два фактора, которые на это повлияли. Оказалось, что рейтинг доверия путина упал до минимальных отметок за 1,5 года войны. При этом у одного из высокопоставленных чиновников рейтинг наоборот вырос.

Также мы сообщали, что в кремле выступили с резонансным заявлением о выборах и владимире путине. Так, по словам пресс-секретаря президента дмитрий пескова, путин еще не объявлял о своем намерении принять участие в выборах 2024 года. Однако если он пойдет на это, то никто не способен составить ему реальную конкуренцию.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!